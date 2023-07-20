Мурманск, 20 июля, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Для России арктическая зона имеет стратегическую важность, заявил 20 июля президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и арктических городов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Владимир Путин проводит совещание на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк-Мурманск»

«Арктическая зона важна, и много раз говорили об этом применительно к различным ситуациям, важна для страны стратегически. Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы — всего перечислять не буду», — сказал глава государства.

Путин добавил, что в Арктике накопились большие проблемы, они требуют решения. Так, изношенность коммунальной инфраструктуры жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удалённых поселках и так называемых ЗАТО эта проблема стоит ещё острее.

Задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО, где располагаются воинские формирования, решаются медленно, отметил президент России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июля президент РФ Владимир Путин прибыл в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк» в посёлке Белокаменка на берегу Кольского залива в Мурманской области.

Президент РФ осмотрел несколько цехов, ознакомился с ходом строительства технологической линии сжижения природного газа и дал старт отправке первой СПГ-линии по Северному морскому пути.

Почти треть территории Российской федерации — 28% — согласно указу президента относится к Арктической зоне. На этой земле проживает лишь 1,6% населения России. Тем не менее российская Арктика — самая густонаселенная в мире.