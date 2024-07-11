Москва, 11 июля, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Идея собрать в одном месте все достижения жителей России получила всенародную поддержку. Об этом 11 июля корреспонденту ИА Регнум заявил председатель Ассоциации исторических парков «Россия — Моя история», член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия, председатель совета Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин, комментируя строительство национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной.

Артем Геодакян/РИА Новости

Есин отметил, что строительство этого центра очень важно и востребовано среди жителей страны. Выставка-форум «Россия» показала, что люди с интересом воспринимают информацию о достижениях своей страны, передовых разработках в различных областях: атомной отрасли, сельском хозяйстве, науке, культуре, просвещении, региональном развитии и других.

«Президент России Владимир Путин почувствовал эту потребность. Идея создания стационарного национального центра соответствует желаниям людей. Важно, что это не ограничивается только Москвой, так как выставка продолжится и в регионах, где появятся новые места притяжения. Там будут рассказывать не только о достигнутом, но и о перспективах развития страны на несколько десятилетий вперёд», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что эта инициатива заслуживает поддержки, это создаёт здоровую атмосферу для развития страны и нацелено в первую очередь на будущее поколение. Школьники и молодёжь смогут увидеть, чем они могут быть полезными своей стране и обществу, и найти своё место в динамично развивающейся России будущего, считает Есин.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.

Выставка-форум «Россия» проходила на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Политолог Анна Ширинкина рассказала, что на международной выставке-форуме «Россия» прошло большое количество молодёжных мероприятий. Она подчеркнула, что выставка стала площадкой для большого количества молодёжных мероприятий и после распоряжения российского лидера эта успешная практика найдёт продолжение.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

4 июля на выставке встретили 18-миллионного посетителя. Им стала 12-летняя Елизавета Савина, приехавшая на выставку из Владимира вместе с родителями Алексеем и Ксенией, а также 7-летним братом Макаром. Гости получили сертификат на трёхдневное путешествие в Омскую область.