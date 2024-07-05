Москва, 5 июля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» прошло большое количество молодёжных мероприятий. Об этом 5 июля рассказала политолог Анна Ширинкина в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия».

Анатолий Медведь/РИА Новости

Отмечается, что в заключительном выпуске программы «Голос молодых», который вышел в сотрудничестве с платформой «Дигория», эксперты обсудили популяризацию науки среди молодёжи и реализацию научного потенциала для решения ключевых задач национального развития.

Эксперты обсудили завершающий этап работы выставки «Россия». Они высоко оценили намерение государства сохранить её наследие. Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодёжи.

Ширинкина подчеркнула, что выставка стала площадкой для большого количества молодёжных мероприятий, и после распоряжения российского лидера эта успешная практика найдёт продолжение.

Председатель Координационного совета по делам молодёжи, Совета при президенте России по науке и образованию Никита Марченков обратил внимание на дальнейшую качественную трансформацию данного проекта.

«Важно, что выставка «Россия» примет постоянную форму, сохранив своё наследие, подобно тому, как ранее было сохранено олимпийское наследие Сочи в формате образовательного центра «Сириус». Экспозиция сможет и дальше реализовывать свой колоссальный потенциал: образовательный, деловой, патриотический и рекреационный», — заявил он.

Марченков также отметил, что глава государства регулярно участвует в работе Координационного совета по делам молодёжи. Среди важнейших задач совета — формирование стратегического видения молодёжью технологического развития России, создание привлекательного образа современного молодого учёного, обеспечение горизонтального взаимодействия в научном сообществе.

Эксперт также прокомментировал усилия государства в создании экономической базы для научных исследований.

«Для руководства страны ключевой задачей является обеспечение финансирования науки на уровне 2% от ВВП, в том числе за счет минимум двукратного увеличения вклада бизнеса. Президент регулярно говорит об этом», — подчеркнул Марченков.

Участники программы также обратили внимание на кадровый вопрос, который влияет на реализацию новых технологий в промышленности.

По мнению Марченкова, автоматизация производства может помочь решить проблему нехватки кадров. Для создания высокотехнологичных продуктов важно наладить взаимодействие между различными ведомствами и координировать стратегические документы.

Марченков считает, что патриотизм учёных проявляется в верном понимании «международности» науки, а также в стремлении быть патриотами своих достижений. Среди перспективных научных направлений эксперт выделил развитие природоподобных технологий.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетил 18-миллионный гость. Им стала 12-летняя жительница Владимира Елизавета Савина. Девочка приехала в столицу с родителями Алексеем и Ксенией и семилетним братом Макаром. Организаторы выставки совместно с правительством Омской области подготовили для гостей подарки. Семье вручили сертификат, благодаря которому они смогут отправиться в трёхдневное путешествие по региону.

17-миллионный гость посетил выставку «Россия» 26 июня. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя детьми.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.