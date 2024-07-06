Выставка-форум «Россия» вошла в десятку самых популярных мест планеты
Кириенко: выставка-форум «Россия» вошла в топ-10 самых посещаемых мест планеты
Москва, 7 июля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников.
По словам Кириенко, он посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест мира.
«Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — пояснил он.
Как сообщало ИА Регнум, выставку «Россия» за 6 июля посетили более 200 тыс. человек. Всего на ней побывали уже свыше 18 млн человек.
Прежний рекорд был установлен в день открытия выставки-форума — 4 ноября 2023 года, её посетили за день 192 тыс. человек.
6 июля состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки. Перед посетителями известные российские исполнители.
Выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.
По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.
Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.