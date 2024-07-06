Москва, 7 июля, 2024, 00:11 — ИА Регнум. Масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко 6 июля на торжественной церемонии награждения её участников.

Василий Иванов ИА REGNUM Вид на Центральный павильон ВДНХ

По словам Кириенко, он посмотрел мировые рейтинги самых посещаемых мест мира.

«Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, выставку «Россия» за 6 июля посетили более 200 тыс. человек. Всего на ней побывали уже свыше 18 млн человек.

Прежний рекорд был установлен в день открытия выставки-форума — 4 ноября 2023 года, её посетили за день 192 тыс. человек.

6 июля состоялся концерт «Россия нигде не заканчивается», посвященный закрытию выставки. Перед посетителями известные российские исполнители.

Выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей и не только.

По плану выставка должна была закрыться в апреле. Однако президент РФ Владимир Путин предложил продлить её до 8 июля из-за большой популярности.

Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ.