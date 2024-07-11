Москва, 11 июля, 2024, 09:23 — ИА Регнум. Громкий взрыв прогремел примерно в 4:50 мск 11 июля, примерно в 60 км к югу от Москвы. Об этом сообщили жители Ступинского района Подмосковья.

Иван Шилов ИА Регнум

Очевидцы успели сфотографировать уничтоженный в небе над Ступинским районом беспилотник Вооружённых сил Украины, сообщила «Газета.Ru».

По их словам, они слышали два хлопка. Один из них был настолько сильным, что затряслись стёкла одного из домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

Ранее 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Ступинском городском округе Московской области. По его словам, дрон летел на Москву. Мэр уточнил, что ранения людей и разрушения объектов удалось избежать. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что российская система противовоздушной обороны нейтрализовала в ночь с 10 на 11 июля пять беспилотных летательных аппаратов в четырёх регионах России. Два и них уничтожили или перехватили в небе над Брянской областью, по одному — над территорией Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что российские военные уничтожили воздушную цель над Клинцовским районом. При сбитии беспилотника и в результате падения обломков никто не пострадал, повреждений не зафиксировали.