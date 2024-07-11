Ступино, Московская область, 11 июля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Ступинском городском округе Московской области, сообщил 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава российской столицы в своём Telegram-канале.

По данным мэра, ранения людей и разрушения объектов удалось избежать. На место падения обломков прибыли специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 10 на 11 июля ВСУ ударили беспилотниками по городу Грайворону. Они сбросили с дронов взрывные устройства на парковку рядом с многоквартирным домом. В результате оказались повреждены два автомобиля. Кроме того, из-за атаки пропало электричество на одной из улиц Грайворона в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая

Ночью 11 июля глава Брянской области Александр Богомаз также проинформировал, что российские военные сбили в регионе беспилотник украинской армии. Его фрагменты упали в Клинцовском районе. Через некоторое время губернатор написал, что ещё один дрон силы ПВО уничтожили в Суражском районе