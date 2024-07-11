Москва, 11 июля, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовала в ночь с 10 на 11 июля пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в четырех регионах России, сообщило Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Их обезвредили в небе над Брянской, Тамбовской и Тульской и Московской областями.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», — уточнило ведомство в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал, что в Ступинском городском округе Подмосковья сбили БПЛА, который летел в сторону российской столицы. Он отметил, что в результате падения фрагментов дрона не зафиксировали разрушений и никто не пострадал.

Также стало известно, что в ночное время ВСУ попытались атаковать объекты дронами в Брянской области. Один БПЛА российские военные обезвредили в Клинцовском районе, а другой — в Суражском районе.