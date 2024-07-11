Силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа над Брянской областью
Брянск, 11 июля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 11 июля нейтрализовали над территорией Брянской области украинских беспилотный летательных аппарат самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что российские военные уничтожили воздушную цель над Клинцовским районом. При сбитии беспилотник и в результате падения обломков никто не пострадал, повреждения не зафиксировано, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Вечером 10 июля в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО нейтрализовали один беспилотник в небе над Белгородской областью. Согласно заявлению ведомства, дрон обнаружили и сбили около 20:30 по местному времени (совпадает с мск).
Как передавало ИА Регнум, в среду вечером украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе и сёла Байцуры и Зозули в Борисовском районе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал один мирный житель. По предварительной информации, в результате детонации дронов-камикадзе повреждены частное домовладение и комбайн. До этого ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе по городу Грайворону. В результате атаки пострадал один мужчина, которого госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями шеи.