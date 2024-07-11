Брянск, 11 июля, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 11 июля нейтрализовали над территорией Брянской области украинских беспилотный летательных аппарат самолётного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Пресечена попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что российские военные уничтожили воздушную цель над Клинцовским районом. При сбитии беспилотник и в результате падения обломков никто не пострадал, повреждения не зафиксировано, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Вечером 10 июля в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО нейтрализовали один беспилотник в небе над Белгородской областью. Согласно заявлению ведомства, дрон обнаружили и сбили около 20:30 по местному времени (совпадает с мск).

Как передавало ИА Регнум, в среду вечером украинские войска атаковали посёлок Красное в Шебекинском городском округе и сёла Байцуры и Зозули в Борисовском районе. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадал один мирный житель. По предварительной информации, в результате детонации дронов-камикадзе повреждены частное домовладение и комбайн. До этого ВСУ ударили двумя дронами-камикадзе по городу Грайворону. В результате атаки пострадал один мужчина, которого госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями шеи.