Мадрид, 10 июля, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин считают, что новые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине состоятся до конца текущего года. Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в письме лидерам Евросоюза по итогам турне на Украину, в Россию и Китай, сообщила испанская газета El País.

Алексей Майшев/РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Венгерский премьер также отметил, что говорил с китайским лидером о возможных сценариях развития конфликта после президентских выборов в США. По его словам, от нового главы Белого дома будут ждать быстрого политического результата ещё до вступления в должность. Однако, добавил Орбан, Си Цзиньпин по этому поводу комментариев не дал.

Орбан призвал ЕС запустить мирный диалог, не дожидаясь США. Он пояснил, что политическое руководство в Вашингтоне сейчас занято предвыборной кампанией, а американский лидер вряд ли выступит с подобной инициативой в ближайшие месяцы.

«Исходя из моих переговоров, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», — отмечено в письме.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Виктором Орбаном. По итогам встречи венгерский политик назвал обеспечение мира в Европе главной задачей его страны на время председательства в Совете ЕС. Он пояснил, что позиции Москвы и Киева по урегулированию конфликта сильно отличаются друг друга, для достижения мира необходимо совершить очень много шагов. Глава венгерского правительства назвал этот визит в Россию одним из этапов мирной миссии.

Как сообщило немецкое агентство DPA, Виктор Орбан после визита в Россию обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

8 июля венгерский премьер-министр провёл встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Позже он сообщил, что следующий его визит будет в Вашингтон.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Шарля Мишеля абсолютно не устроила инициатива Орбана урегулировать конфликт между Россией и Украиной.

Как указал в беседе с ИА Регнум директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, на данный момент нет оснований полагать, что мирная миссия Виктора Орбана существенно изменит ситуацию в урегулировании конфликта на Украине. Одной из причин политолог назвал тот факт, что Венгрия с начала проведения Россией специальной военной операции неоднократно солидаризировалась со своими партнёрами по НАТО и ЕС в вопросе расширения антироссийских санкций.