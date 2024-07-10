Амстердам, 11 июля, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Нидерланды внесут 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции по поставках беспилотный летательных аппаратов для Украины. Об этом в среду, 10 июля, сообщили в министерстве обороны королевства.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«Нидерланды вносят 20 миллионов евро в совместный фонд новой коалиции беспилотников. Это должно привести к поставке на Украину одного миллиона ударных FPV-дронов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте минобороны.

В ведомстве напомнили, что так называемую коалицию беспилотников создали в начале года на фоне острого дефицита дронов для ВСУ. На данный момент контракты на поставки БПЛА заключили более 265 компаний, девять из которых из Нидерландов.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля стало известно, что Дания и Нидерланды при поддержке Соединённых Штатов поставят на Киеву эскадрильи истребителей F-16. Ожидается, что первые самолёты появятся на Украине до конца лета. До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал, что королевство передаст Украине шесть истребителей на безвозмездной основе. Согласно заявлению минобороны Нидерландов, Амстердам направит Киеву более двух десятков F-16.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от военной поддержки Украины. Президент России Владимир Путин подчёркивал, что поставки американских истребителей F-16, как и другие западные вооружения, не способны изменить ход специальной военной операции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских Вооружённых сил. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Киева.