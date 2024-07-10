Вашингтон, 10 июля, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Европейский союз «сожалеет», что в зоне конфликта на Украине погибают люди, однако намерен продолжать оказывать военную поддержку Киеву. Об этом 10 июля заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на саммите НАТО в Вашингтоне в ходе выступления, запись которого опубликовали на сайте Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА Регнум Жозеп Боррель

Глава евродипломатии признал, что для быстрого завершения конфликта на Украине надо прекратить военную поддержку Киева, так как без неё ВСУ не смогут вести боевые действия.

«Мы, безусловно, сожалеем, что люди гибнут, но украинские бойцы сражаются и погибают, потому что они защищают свою страну», — сказал он.

По словам Борреля, ЕС якобы хочет мирного разрешения украинского конфликта с сохранением «суверенитета» и «гарантий безопасности» для Украины, так как мир, по его утверждению, это нечто большее, чем простое отсутствие боевых действий.

«Поэтому нам необходимо единство», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Reuters 3 июня написало, что страны — члены НАТО договорились передать Украине 40 миллиардов евро военной помощи в 2025 году. Отмечалось, что соглашение об этом должно быть подписано на саммите НАТО в Вашингтоне.

Немецкое агентство DPA 30 июня сообщило, что Берлин в период с 1 января по 18 июня 2024 года одобрил экспорт вооружений на рекордную сумму 7,48 млрд евро, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Уточнялось, что примерно 65% от этой суммы (4,88 млрд евро) составили поставки оружия Киеву.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что производимое сейчас странами Европы под давлением США оружие для Киева окажется бесполезным, в том числе и для обеспечения безопасности континента.