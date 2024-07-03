Вашингтон, 3 июля, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Страны, являющиеся членами НАТО, договорились передать Украине 40 миллиардов евро в рамках военной помощи в 2025 году. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его данным, договорённости удалось достичь за неделю до предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. Там страны должны подписать соответствующее соглашение о предоставлении Киеву этой военной помощи.

Агентство отметило, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил государства, которые входят в организацию, сохранить военную помощь Украине на том же уровне, что и в годы, прошедшие уже после начала Россией специальной военной операции (СВО) в 2022 году.

По информации СМИ, Украину не спешат приглашать в НАТО из-за того, что на территории государства процветает коррупция. Так, в июле заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий уволился по собственному желанию после коррупционного скандала.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что отказ Украины от предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был вполне ожидаемым. Он отметил, что такие решения власти киевского режима не принимает самостоятельно.