Москва, 14 июня, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Оружие, которое сейчас европейские страны производят для ВСУ под давлением США, после окончания конфликта на Украине окажется бесполезным, в том числе и для обеспечения безопасности континента, заявил 14 июня в Министерстве иностранных дел президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

США заставляют Европу увеличивать поставки оружия ВСУ, для этого европейские страны наращивают свои мощности по производству артиллерийских снарядов.

«Послушайте, кому эти снаряды будут нужны, когда закончится конфликт на Украине? Как это может обеспечить военную безопасность Европы? Непонятно», — отметил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895519" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Опасность для Европы исходит не от России

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО с 2022 года поставило Украине оружия на $98 млрд.

На встрече главы минобороны стран НАТО 13 июня генсек альянса Йенс Столтенберг призвал сделать поставки оружия Киеву обязательными для участников военного блока. По его словам, это повысит надёжность поставок и их предсказуемость.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что НАТО и без этого призыва регулярно снабжает Киев оружием и что не все страны альянса хотят в этом участвовать.