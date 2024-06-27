Москва, 27 июня, 2024, 17:26 — ИА Регнум. С начала года из России выдворили более 30 тыс. иностранцев-нарушителей, сообщили в пресс-службе МВД.

Максим Блинов/РИА Новости

«Число почти в два раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранных граждан, что на 55% больше, чем год назад», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что во избежание выдворения и депортации иностранцам необходимо строго соблюдать миграционное законодательство.

В числе основных нарушений ведомство назвало непрохождение процедуры дактилоскопической регистрации и фотографирования, непрохождение ежегодного медицинского освидетельствования на наличие опасных заболеваний и употребление наркотических средств и ряд других действий.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику в России. Необходимо сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы, подчеркнул он.

Глава «Русской общины» Андрей Ткачук 22 июня заявил ИА Регнум, что о проблемах в России с мигрантами известно всем, но они никак не решаются. По словам эксперта, все призванные ужесточить миграционную политику в стране законопроекты так и не прошли через Государственную думу.

19 июня официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что всего с начала 2024 года возбудили порядка 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установили более 150 лиц, находящихся в розыске. В рамках первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» за неделю пресекли свыше 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворили за пределы страны порядка 9 тыс. иностранцев, выявили и привлекли к административной ответственности более 6 тыс. работодателей за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, добавила представитель ведомства.

2 апреля президент России Владимир Путин заявил, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.