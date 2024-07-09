* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 9 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Кремль не комментирует вынесенный судом обвинительный приговор режиссеру Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), сообщил 9 июля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/ТАСС Режиссер Евгения Беркович

«Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решения суда. Не будем делать это и сейчас», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля суд признал Беркович виновной в публичном оправдании терроризма. Её приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Аналогичный приговор суд вынес в отношении драматурга Светланы Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд Москвы.

Уголовное дело возбудили из-за спектакля «Финист — Ясный сокол». Беркович и Петрийчук задержали в мае прошлого года после публикации в интернете видео с читкой произведения. Экспертиза выявила в нём героизацию боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России), а также героизацию идеологии радикального феминизма.

Режиссёр и драматург свою вину не признали.

Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов в середине апреля этого года.