Москва, 15 апреля, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс 15 апреля в реестр экстремистов и террористов театрального режиссёра Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук.

AP/TASS Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук

«Беркович Евгения Борисовна, 29.04.1985 года рождения, город Ленинград; Петрийчук Светлана Александровна, 22.04.1980 года рождения, село Лебединовка Аламединского района Киргизской ССР», — следует из данных Росфинмониторинга.

Московский городской суд в ноябре 2023 года признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма. Их обвинили по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда»).

Беркович и Петрийчук задержали в мае после публикации в соцсетях видео читки пьесы «Финист — Ясный Сокол». Экспертиза показала, что в произведении есть признаки оправдания терроризма. Режиссёр и драматург вину не признали. Спектакль, как указывалось в официальном анонсе, рассказывал о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию.