* — внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Москва, 8 июля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд Москвы признал виновными режиссера Евгению Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) и драматурга Светлану Петрийчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в публичном оправдании терроризма и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии общего режима.

РИА Новости/Илья Питалев Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович

Суд также лишил осужденных права заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трёх лет. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Суд полностью удовлетворил требование обвинения, в том числе о запрете на администрирование обвиняемыми сайтов.

Как сообщало ИА Регнум уголовное дело против Беркович и Петрийчук возбудили из-за поставленного ими спектакля «Финист — Ясный сокол». В пьесе женщины знакомились через соцсети с представителями радикального ислама. Режиссёра и драматурга задержали мае 2023 года после публикации в Сети видео с читкой произведения. В нём следователи увидели признаки оправдания терроризма. Беркович и Петрийчук вину не признают.

Экспертиза доказала, что спектакль «Финист — Ясный сокол» героизирует боевиков группировки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и идеологию радикального феминизма. В апреле 2024 года Росфинмониторинг внёс Беркович* и Петрийчук* в список экстремистов и террористов.