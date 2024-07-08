Дублин, 8 июля, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не позволит мирно разрешить конфликт на Украине, потому что такой вариант развития событий не соответствует интересам НАТО. Об этом 7 июля заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Алексей Куденко/РИА Новости

По мнению журналиста, на данный момент мир на территории Украины пугает альянс ещё больше, чем продолжение военных действий, так как именно благодаря украинскому конфликту НАТО продолжает существовать через 33 года после развала СССР, являвшегося причиной его существования и создания.

«И именно поэтому мира на Украине (в НАТО. — Прим. ред.) будут избегать любой ценой», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля немецкий депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что недальновидная политика НАТО увеличивает риск прямого участия альянса в украинском конфликте. Она также высказалась против принятия Украины в блок.

Ранее в этот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовка НАТО к проведению военной операции на территории Украины противоречит оборонительному характеру альянса и угрожает самоубийством. По его словам, НАТО сейчас приближается к переломному моменту.

Президент России Владимир Путин 5 июня в очередной раз заявил, что Москва открыта для обсуждения политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что это Киев не желает решать эти вопросы именно таким способом.