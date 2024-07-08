Белгород, 8 июля, 2024, 22:19 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в результате ударов украинской армии по городу Шебекино в Белгородской области, сообщил 8 июля глава региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

«Трижды обстрелян город Шебекино. Предварительно, ранены четверо мирных жителей…», — написал он в своём Telegram-канале.

Двоих пострадавших с осколочными ранениями направили в Белгород, в городскую больницу №2. Ещё двоих мужчин госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу.

После обстрела были выявлены повреждения на территории пяти предприятий. При атаке оказались посечены административные и складские производственные здания, а также пробиты крыши гаражей и повреждены ограждения.

Кроме того, в нескольких многоквартирных домах повредило остекление. Также обстрелами были задеты три частных домовладения. Повреждения выявлены у 11 легковых автомобилей и четырёх автобусов. Помимо этого, при обстреле задело линию электропередачи.

До обстрела Шебекино украинские военные атаковали в городе социальный объект, используя беспилотника. Ещё два дрона пробили кровлю и выбили окна в двух частных домах в селе Муром Шебекинского городского округа.

Один беспилотник ВСУ также атаковал село Вознесеновка, а ещё 12 — посёлок Красное в этом же районе.

Как сообщало ИА Регнум, днём 8 июля Минобороны России обнародовало информацию об уничтожении над территорией Белгородской области двух беспилотников украинской армии. Позднее стало известно, что в селе Байцуры в Борисовском районе Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атаки дронов ВСУ.

Также появилась информация, что 8 июля на крыше районной больницы в Курской области вспыхнул пожар после атак нескольких беспилотников.