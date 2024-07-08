Белгород, 8 июля, 2024, 16:22 — ИА Регнум. При атаке беспилотников украинской армии по селу Байцуры в Борисовском районе Белгородской области пострадали три мирных жителя. Об этом 8 июля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В селе Байцуры Борисовского района в результате атак двух дронов по одному частному дому пострадали трое мирных жителей», — написал он.

Глава области уточнил, что получившие контузию пострадавшие сами обратились за медпомощью в районную больницу, откуда их бригады скорой помощи доставили в областную клиническую больницу.

Гладков добавил, что в результате удара в жилом доме выбило окна и посекло кровлю, фасад и входную группу, а после повторной атаки в нём вспыхнул пожар, ликвидированный добровольной пожарной дружиной.

«Третий дрон ударил ещё в один частный нежилой дом — повреждены окна и фасад дома», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 июля стало известно, что ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS дом начальника территориального управления Алёшкинского округа в Херсонской области. В результате этого пострадали два человека.

Ранее в этот же день губернатор региона Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ за сутки выпустили по населённым пунктам на левобережье Днепра 40 артиллерийских снарядов, а также использовали для атак ракеты и беспилотники. По его словам, в результате этого за сутки получили ранения четыре мирных жителя.