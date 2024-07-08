Белгород, 8 июля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Белгородской области утром 8 июля российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны России.

Евгений Биятов/РИА Новости

Киевский режим предпринял очередную атаку на российскую территорию в 10:35 мск. При этом ВСУ использовали дроны самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Министерство обороны утром 8 июля сообщало, что за ночь российские силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали Шебекино. Один из украинских беспилотников нанёс удар по пассажирскому автобусу — водитель получил множественные осколочные ранения.