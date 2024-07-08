Силы ПВО сбили два дрона ВСУ в Белгородской области
Белгород, 8 июля, 2024, 11:34 — ИА Регнум. В Белгородской области утром 8 июля российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских дрона, сообщили в Министерстве обороны России.
Киевский режим предпринял очередную атаку на российскую территорию в 10:35 мск. При этом ВСУ использовали дроны самолётного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.
Министерство обороны утром 8 июля сообщало, что за ночь российские силы ПВО уничтожили два украинских БПЛА — над Белгородской и Воронежской областями.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дроны атаковали Шебекино. Один из украинских беспилотников нанёс удар по пассажирскому автобусу — водитель получил множественные осколочные ранения.