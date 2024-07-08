Суджанский район, Курская область, 8 июля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В результате нескольких атак беспилотников Вооружённых сил Украины на крыше районной больницы в Курской области начался пожар, сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Алексей Смирнов.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

«В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы», — написал он.

Смирнов отметил, что на место уже прибыли пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. Людей из здания эвакуировали. В результате возгорания никто не пострадал, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в Курской области в результате атаки украинского беспилотника ранение получил водитель грузового автомобиля. По словам врио губернатора, его доставили в Курскую областную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

По информации Минобороны, российские бойцы в ночь на 6 июля уничтожили семь беспилотников в небе над Курской областью и один дрон — над Белгородской областью.

Днём ранее украинские боевики нанесли удар в район слободы Белой Беловского района Курской области. Ракетой ВСУ было повреждено здание музыкальной школы, магазины, расположенные неподалёку. В них выбиты окна и осколками посечены фасады.