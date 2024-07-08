Москва, 8 июля, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил создать Саратовское высшее артиллерийское командное училище Министерства обороны. Соответствующее распоряжение 8 июля разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

РИА Новости/Виталий Аньков

«Основными целями деятельности казённого учреждения определить осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в интересах обороны», — говорится в документе.

Мишустин установил штатную численность военного вуза в количестве 6 тыс. человек. Все мероприятия по созданию высшего училища необходимо завершить до 1 сентября. Также в распоряжении указаны здания и земельные участки в Саратове и Саратовской области, которые передают учреждению.

Саратовское высшее военное командно-инженерное Краснознамённое ордена Красной Звезды училище ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова было расформировано в 2003 году. Его основали в 1918 году. Среди выпускников военного вуза 144 офицера получили звания Герой Советского Союза.

Президент России Владимир Путин в феврале заявил, что укрепление российской армии будет продолжаться. В том числе будет проводиться техническое переоснащение и модернизация. Он отметил, что развитие армии необходимо проходить с учётом боевого опыта, полученного в зоне СВО.

Глава Минобороны России Андрей Белоусов в мае заявил, что российская армия должна постоянно опережать ВСУ в применении технологий, а также отрабатывать новые методы боевых действий. Он отметил, что противник быстро учится.