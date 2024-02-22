Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых сил России
Москва, 23 февраля, 2024, 01:39 — ИА Регнум. Россия с учётом боевого опыта продолжит укреплять свои Вооружённые силы, проводить постоянное техническое переоснащение и модернизацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе поздравительной речи по случаю Дня защитника Отечества.
«С учётом реального боевого опыта мы продолжим всемерно укреплять Вооружённые силы, обеспечивать их постоянное техническое переоснащение и модернизацию», — подчеркнул глава государства.
Российский лидер напомнил, что на сегодняшний день доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах достигла 95%, а в морской составляющей «ядерной триады», — почти 100%.
Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин в ходе обращения поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал вооружённых сил, а также всех, кто прошёл воинскую службу, и отметил, что 23 февраля является одним самых почитаемых праздников в России, а российские армия и флот были и остаются гордостью страны.
Также глава государства назвал преданность Отчизне, долг беречь её и отстаивать каждую пядь своей земли важнейшими и непререкаемыми ценностями России.