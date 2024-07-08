Москва, 8 июля, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Останкинский районный суд арестовал на два месяца двух фигурантов по делу о нападении на сотрудницу «Матч ТВ», сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

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«Постановлением суда города удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Абдурашидова Б. и Ортикбоева М.», — заявили в пресс-службе суда.

Мужчинам предъявили обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Обоих подозреваемых суд арестовал до 6 сентября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что в Останкинском районе Москвы изнасилована женщина. Личность пострадавшей она не раскрывала. По словам Волк, одного подозреваемого удалось задержать в лесопарковой зоне, им оказался 24-летний приезжий. Позже у станции метро ВДНХ полицейские задержали другого соучастника изнасилования. Кроме того, по данным СМИ, полицией был задержан третий соучастник — 25-летний выходец из Узбекистана.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила, что холдинг приложит все усилия для того, что насильников наказали по всей строгости закона.

8 июля следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования сотрудницы телеканала «Матч ТВ» в отношении трёх граждан Узбекистана. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.