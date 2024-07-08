СК возбудил дело по факту изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»
СК возбудил дело по факту изнасилования мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»
Москва, 8 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после изнасилования сотрудницы телеканала «Матч ТВ» в Москве. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следственными органами СК России по Москве по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении трёх граждан Узбекистана», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В СК добавили, что подозреваемых уже задержали. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что в Останкинском районе Москвы изнасиловали женщину. Личность пострадавшей она не раскрывала.
По словам Волк, одного подозреваемого удалось задержать в лесопарковой зоне, им оказался 24-летний приезжий. Позже у станции метро ВДНХ полицейские задержали другого соучастника изнасилования. Кроме того, по данным СМИ, полиция задержала третьего соучастника. Им оказался 25-летний выходец из Узбекистана.
Ранее об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» сообщила заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки. Она отметила, что холдинг приложит все усилия для того, что насильников наказали по всей строгости закона.