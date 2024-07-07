Москва, 7 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки сообщила в своём Telegram-канале, что сотрудницу телеканала «Матч ТВ» изнасиловали.

РИА Новости / Максим Блинов

«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли — с ней», — написала она.

Канделаки отметила, что холдинг приложит все усилия для того, что насильников наказали по всей строгости закона.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что в Останкинском районе Москвы изнасилована женщина. Личность пострадавшей она не раскрывала. По данным СМИ, жертвой изнасилования стала редактор спортивного телеканала «Матч ТВ».

По словам Волк, одного подозреваемого удалось задержать в лесопарковой зоне, им оказался 24-летний приезжий. Позже у станции метро ВДНХ полицейские задержали другого соучастника изнасилования. Кроме того, по данным СМИ, полицией был задержан третий соучастник — 25-летний выходец из Узбекистана.