Москва, 7 июля, 2024, 19:04 — ИА Регнум. В Москве группа мигрантов изнасиловала женщину в Останкинском районы Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ

По данным правоохранительного ведомства, сообщение об изнасилование поступило ночью 5 июня.

«Незамедлительно на место происшествия выехал наряд полиции и оперативники уголовного розыска, где в лесопарковой зоне при попытке скрыться был задержан один из предполагаемых злоумышленников. Им оказался 24-летний приезжий», — написала Волк в Telegram-канале.

Позже у станции метро ВДНХ полицейские задержали другого соучастника изнасилования. Им оказался мужчина 1999 года рождения.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление остальных возможных соучастников преступления», — отметила Волк.

По информации Lenta.Ru, жертвой изнасилования стала редактор спортивного телеканала «Матч ТВ». Кроме того, издание отмечает, что полицией был задержан третий соучастник — 25-летний выходец из Узбекистана.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении нелегального мигранта, который изнасиловал школьницу в подъезде многоэтажки в Москве. 12 декабря в полицию обратилась 33-летняя жительница Москвы. Женщина узнала о том, что её 15-летняя дочь стала жертвой изнасилования три недели назад. Утром 21 ноября девочка собиралась в школу, когда она выходила из дома около подъезда её заметил 37-летний Сироджиддин Д. Мужчина затащил девочку обратно в подъезд и изнасиловал.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума ранее заявил, что миграционную политику в России необходимо изменить. По его мнению, возможно, стоит сосредоточить усилия на использовании внутренних ресурсов для решения политических, национальных, экономических и других проблем.