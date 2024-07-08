Москва, 8 июля, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

В ведомстве отметили, что по факту совершенного в Москве преступления против половой неприкосновенности женщины возбудили уголовное дело против троих граждан Узбекистана. Все подозреваемые задержаны. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения. По данным СМИ, жертвой изнасилования стала редактор спортивного телеканала «Матч ТВ».

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что в Останкинском районе Москвы изнасилована женщина. Личность пострадавшей она не раскрывала.

По словам Волк, одного подозреваемого удалось задержать в лесопарковой зоне, им оказался 24-летний приезжий. Позже у станции метро ВДНХ полицейские задержали другого соучастника изнасилования. Кроме того, по данным СМИ, полицией был задержан третий соучастник — 25-летний выходец из Узбекистана.

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила, что холдинг приложит все усилия для того, что насильников наказали по всей строгости закона.