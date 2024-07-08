Москва, 8 июля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Итоги последних парламентских выборов в Европе подтверждают провал антироссийской политики, которую проводят европейские власти, заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью, опубликованном 8 июля изданием aif.ru.

Christophe Ena/AP/TASS Акции в Париже после второго тура досрочных выборов в Национальное собрание во Франции

«Увлекшись противостоянием с Россией и поддержкой преступного киевского режима, руководители Франции, как и ряда других стран ЕС, практически забыли о национальных интересах», — сказал он.

Патрушев также указал на то, что антироссийские санкции ударили по экономикам тех же стран, которые их вели. По его мнению, европейские политики попали в полную зависимость от Лондона и Вашингтона, а теперь они не только не могут добиться успехов в сдерживании России, но и начали раздражать своих граждан.

Помощник российского президента считает, что жители Европы не будут долго мириться с таким положением дел, и об этом свидетельствует то, как они голосуют на выборах.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня, когда стало известно о провале его партии «Ренессанс» на выборах в Европарламент, распустил Национальное собрание и объявил досрочные парламентские выборы. Он объяснил это решение тем, что что республике необходимо чёткое парламентское большинство.

По итогам двух туров выборов, завершившихся 7 июля, пропрезидентская коалиция заняла только второе место, она получит 168 депутатских мандатов. Больше всего мест получает объединение левых сил «Новый народный фронт» — 182, на третьем месте коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», которая сможет провести в парламент 143 депутата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля заявил, что для Москвы было бы предпочтительней, чтобы на парламентских выборах во Франции победили силы, которые стремятся к нормализации отношений с РФ. При этом он отметил, что нет особых надежд на улучшение отношений к этой страной.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что политика Франции в отношении России существенно не изменится, несмотря на победу на выборах «Нового народного фронта». Эксперт считает, что Макрон, скорее всего, не уйдёт в отставку, и в целом внешнеполитический курс Парижа сохранится. Политолог не исключил, что в будущем политика Франции может существенно измениться, если «Национальное объединение» улучшит позиции.