Москва, 8 июля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Для России было бы предпочтительнее, если бы на выборах в парламент Франции победили те политические силы, которые настроены на восстановление и нормализацию отношении с Россией. Об этом 8 июля на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Aurelien Morissard/AP/TASS

«Для России лучше победа тех политических сил, которые бы являлись сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений… Франция — важная страна, всё, что там происходит, не без интереса для нас», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что пока такой воли ни у кого из французских политиков не наблюдается.

«Поэтому в этом плане особых надежд и особых иллюзий [на улучшение отношений] мы не питаем», ― указал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что идёт дрейф предпочтений французских избирателей. По его словам, Россия будет внимательно наблюдать за процессом формирования правительства и политической ситуацией во Франции.

Как сообщало ИА Регнум, второй тур парламентских выборов во Франции прошёл 7 июля. Последние избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Явка на 17:00 составляла почти 60%, что является рекордным показателем с 1981 года.

По итогам второго тура досрочных выборов в парламент победу одержала коалиция левых «Новый народный фронт».

«Новый народный фронт» получил 182 места в Национальном собрании Франции. На втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе», члены которой займут 168 мест в парламенте.

Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», за которыми 143 места. По итогам голосования партия республиканцев получила 45 мест. Ещё 39 мест распределили между остальными движениями.

Макрон не стал обращаться к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.

После объявления результатов второго тура выборов на митинге в Париже начались беспорядки. Митингующие начали громить магазины. Протестующие подожгли несколько велосипедов и забросали правоохранителей бутылками и камнями. После этого полицейские применили слезоточивый газ. Некоторых участников акции протеста задержали.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур, вероятно, задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять. Министр отметил, что применяются способы расчистить дорогу для победы определённых сил.