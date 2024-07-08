Москва, 8 июля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Политика Франции в отношении России существенным образом не изменится после победы коалиции левых «Новый народный фронт» на парламентских выборах во Франции. Такое мнение 8 июля корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

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Во Франции по итогам второго тура досрочных выборов в парламент победу одержал «Новый народный фронт», который получил 182 места в Национальном собрании Франции. На втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе», члены которой займут 168 мест в парламенте. Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», за которыми 143 места.

Безпалько считает, что, скорее всего, Макрон не уйдёт в отставку, но это может произойти с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. В целом политика Франции в отношении России останется прежней, возможны лишь небольшие изменения в риторике, уточнил эксперт.

По его мнению, в будущем ожидаемо усиление коалиции «Национального объединения» Марин Ле Пен. Это, в свою очередь, может привести к значительным изменениям как во внутренней, так и во внешней политике Франции.

Политолог не исключил возможности манипуляций в ходе выборов.

«Странно, что «Национальное объединение» потерпело такое значительное поражение по сравнению с результатами опросов. Однако с другой стороны, все крупные игроки объединились против Ле Пен и её партии. Они смогли добиться того, чтобы, не отнимая голосов друг у друга, занять больше мест в парламенте, чем у Марин Ле Пен», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, газета Le Figaro сообщила, что обращения к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание Франции президента Эммануэля Макрона не будет 7 июля.

Во Франции на голосовании во втором туре досрочных выборов в парламент на своём избирательном округе победил премьер-министр страны Габриэль Атталь. Также ещё ряд членов кабмина одержали победу. Атталь прошёл в парламент по избирательному округу От-де-Сен. За него проголосовали 58,23% избирателей.

Также по своим округам победили министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, глава МИД Степан Сежурне, официальный представитель кабмина Приска Тевено, министр сельского хозяйства Марк Фено, министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро.

Не смогли пройти в парламент по итогам голосования во втором туре досрочных выборов министр реорганизации и государственной службы Станислас Герини и министр-делегат по вопросам детства и семьи Сара Эль Аири.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку. В обращении к нации, которое транслировалось в соцсетях, Атталь признал, что его партия выступила успешнее, чем в первом туре, но не смогла набрать большинство мест в парламенте. Премьер-министр подчеркнул, что останется верным традициям и в понедельник утром подаст президенту заявление об отставке. Однако 8 июля Макрон попросили Атталя временно остаться на посту премьера и не принял его отставку.

Во Франции на митинге в Париже после объявления результатов второго тура досрочных выборов в парламент страны полиция для пресечения беспорядков применила слезоточивый газ. Митингующие начали громить магазины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что внеочередные парламентские выборы во Франции не очень сильно напоминают демократию, а второй тур, вероятно, «задуман был ровно для того, чтобы манипулировать волеизъявлением избирателей в ходе первого тура, когда какие-то кандидаты могут свои кандидатуры снять».

Макрон 9 июня после провала его партии на выборах в Европарламент объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах. Он заявил, что это нужно из-за того, что стране необходимо чёткое парламентское большинство.

Партия французского лидера по итогам прошедших с 6 по 9 июня выборов в Европарламент заняла второе место, набрав в два раза меньше голосов (15,4%), чем «Национальное объединение» (32%).

Корреспондент Адам Парсонс 30 июня отметил, что затеянная Макроном авантюра с досрочными выборами во Франции может привести к печальным последствиям для него самого. Он пояснил, что опросы общественного мнения свидетельствуют о возможной победе возглавляемой Ле Пен правой партии «Национальное объединение».