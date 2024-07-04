Донецк, 4 июля, 2024, 06:13 — ИА Регнум. Угнавший украинский танк Т-64 и перешедший на нём на сторону России бывший военнослужащий Украины Максим Лихачёв получил паспорт гражданина РФ. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Танкист признался, что давно ждал этого момента и рад, что стал «частью общества свободной и сильной страны».

Также он отметил, что, будучи военнослужащим на Украине, не собирался убивать россиян.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Украинский военный пошёл на этот шаг, так как посчитал, что так будет безопасней добраться до российских позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости.

Вместе с тем Лихачёв рассказал, что спецслужбы Польши предлагали ему заниматься в Донбассе шпионажем. Он уточнил, что сотрудники интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом его рождения и фактического проживания ближайших родственников.