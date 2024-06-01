Москва, 1 июня, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России боец украинской армии Максим Лихачёв рассказал, что спецслужбы Польши предлагали ему заниматься в Донбассе шпионажем.

Кадр из видео Максим Лихачёв

Как отметил Лихачёв, слова которого привела Lenta.ru, он ранее уезжал работать в Польшу, где с ним связались представители разведки.

«Начали мне предлагать, чтобы я работал на их организацию. Использовать меня хотели. Я отказался, так как понял, что дело пахнет керосином», — сказал он.

Лихачёв уточнил, что спецслужбы Польши интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом его рождения и фактического проживания ближайших родственников.

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Как сообщало ИА Регнум, 24 мая Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Боец ВСУ принял решение угнать танк, потому что счёл такой способ передвижения до российских позиций, где его ожидали по предварительной договорённости, более безопасным.

Друг Лихачёва 27 мая рассказал, как угнавший танк боец ВСУ попал в ряды украинской армии. Мужчина подчеркнул, что его друг не мог пойти в украинские войска добровольно, так как он родом из постоянно обстреливаемого ВСУ города Краснодона в ЛНР.