Донецк, 24 мая, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Военный Вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Об этом в Telegram-канале рассказал замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Кадр из видео Telegram-канала замминистра информации ДНР Даниила Безсонова

«Лихачёв перешёл на нашу сторону на донецком направлении на угнанном украинском танке Т-64», — отметил он.

По его словам, украинский военный угнал танк, потому что посчитал, что так будет безопасней добраться до российских позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости.

Он также добавил, что сдавшийся в плен — уроженец города Сватово ЛНР, с начала спецоперации он успел послужить в четырёх бригадах ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 22 мая стало известно, что российский военнослужащий с позывным Сорока при столкновении с противником не только не попал в плен, но и уговорил сдаться четверых бойцов ВСУ.

Сороку ранили во время штурма. Чтобы перебинтовать раны, он укрылся в первом попавшемся подвале, но там уже находились украинские боевики. Они хотели доставить безоружного бойца к своим командирам, но в ходе беседы российскому бойцу удалось их убедить сдаться.

20 мая сообщалось, что военнослужащие ВС РФ спасли бойца ВСУ Валентина Мантипорова, который был оставлен в блиндаже без прикрытия и после обрушения сооружения не мог выбраться самостоятельно.