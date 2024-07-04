Донецк, 4 июля, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Боец 110-й отдельной механизированной бригады украинской армии Александр Прудников сдался в плен по примеру бывшего сослуживца Максима Лихачёва.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ, Донбасс

Военный рассказал, что ночью 22 июня его вывезли на позицию и сказали, что его кто-то заберёт. В итоге мужчину оставили одного.

«Никто меня не встретил, я стоял и не знал, что мне делать. Вспомнил видео, как украинский солдат на танке приехал к русским и сдался. Я подумал, мол, чем я хуже. Я тоже хочу жить. Я сложил оружие и пошёл в сторону русских и сдался», — признался ТАСС Прудников.

Позже выяснилось, что украинца оставили на авдеевском направлении. Он должен был один удерживать оборону вместо группы, которая здесь ранее погибла, их тела были уже эвакуированы.

Как сообщало ИА Регнум, угнавший украинский танк Т-64 бывший военнослужащий Украины Максим Лихачёв получил паспорт гражданина РФ. Танкист признался, что давно ждал этого момента и рад, что стал «частью общества свободной и сильной страны».

В мае Лихачёв угнал танк и перешёл на сторону Вооружённых сил России. Украинский военный пошёл на этот шаг, так как посчитал, что так будет безопасней добраться до российских позиций, где его заранее ждали по предварительной договорённости.

Украинский военный во время боя расстрелял в спины двух своих сослуживцев. Выжить удалось одному — рядовому из Киевской области Алексею Давыденко. Он был ранен и сдался в плен.