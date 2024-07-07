* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 7 июля, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Группировка российских войск «Запад» нанесла поражение четырём бригадам Вооружённых сил Украины (ВСУ) и бригаде «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), потери противника за сутки составили до 450 военных, сообщил 7 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й механизированной, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 112-й бригад теробороны, а также 12-й бригады спецназначения «Азов», — сказал он.

Бом, по данным российского военного ведомства, проходили в районах населённых пунктов Ковшаровка, Песчаное, Петропавловка, Григоровка Харьковской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 450 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Кроме того, добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155 мм гаубицы М777 производства США и «FH-70» производства Великобритании, 152 мм гаубица «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании.

Также в течение суток бойцы российской группировки уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Нота» и два полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны информировало, что украинские войска за сутки потеряли до 540 бойцов в зоне ответственности российской группировки «Запад». Помимо этого ВСУ потеряли бронетранспортёр, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, американское орудие М119 и британское L-119, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.

5 июля официальный представитель российского военного ведомства заявлял, что Вооружённые силы России за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ.

Командир «Азова» Дмитрий Кухарчук ранее рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды. Он пояснил, что солдаты отряда располагались позади подразделения сил территориальной обороны Украины (ТРО), чтобы предотвратить отступление.