* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 20 июня, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Командир «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды. Тем самым боевик Дмитрий Кухарчук признал плачевное состояние киевской армии. Об этом написал American Conservative.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России)

Автор издания пояснил, что солдаты отряда располагались позади подразделения сил территориальной обороны Украины (ТРО), чтобы предотвратить отступление. «Мотивационные войска» — это барьерные, блокирующие отряды.

«Приходилось мотивировать. Я тогда был командиром отряда в 500 человек, их равномерно разместили по 25-километровой линии», — признался Кухарчук.

По мнению издания, признание боевика появилось вскоре после того, как американский президент Джо Байден отменил запрет на передачу «Азову»* военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, возможное присутствие инструкторов НАТО на Украине повышает риск эскалации из-за их уязвимости для ударов со стороны ВС России. Подобная ситуация чревата втягиванием Соединённых Штатов в широкую конфронтацию с Россией, считают американские военные эксперты.

Страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог (военнослужащих НАТО) на земле (Украины)».

Ситуация на линии фронта в конфликте на Украине становится всё более безнадёжной для украинских войск. Такое мнение 15 июня высказал отставной генерал бундесвера, глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для издания Berliner Zeitung.