Боевик «Азова»* рассказал о блокирующих отрядах ВСУ на поле боя
AC: командир «Азова»* признался в использовании ВСУ заградотрядов
Вашингтон, 20 июня, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Командир «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказал, что ВСУ используют заградительные отряды. Тем самым боевик Дмитрий Кухарчук признал плачевное состояние киевской армии. Об этом написал American Conservative.
Автор издания пояснил, что солдаты отряда располагались позади подразделения сил территориальной обороны Украины (ТРО), чтобы предотвратить отступление. «Мотивационные войска» — это барьерные, блокирующие отряды.
«Приходилось мотивировать. Я тогда был командиром отряда в 500 человек, их равномерно разместили по 25-километровой линии», — признался Кухарчук.
По мнению издания, признание боевика появилось вскоре после того, как американский президент Джо Байден отменил запрет на передачу «Азову»* военной помощи.
Как сообщало ИА Регнум, возможное присутствие инструкторов НАТО на Украине повышает риск эскалации из-за их уязвимости для ударов со стороны ВС России. Подобная ситуация чревата втягиванием Соединённых Штатов в широкую конфронтацию с Россией, считают американские военные эксперты.
Страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог (военнослужащих НАТО) на земле (Украины)».
Ситуация на линии фронта в конфликте на Украине становится всё более безнадёжной для украинских войск. Такое мнение 15 июня высказал отставной генерал бундесвера, глава военного комитета НАТО Харальд Куят в статье для издания Berliner Zeitung.