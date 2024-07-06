Москва, 6 июля, 2024, 13:36 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли до 540 бойцов в зоне ответственности российской группировки «Запад». Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 30-й, 43-й, 166-й механизированных, 4-й танковой бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Степовая Новоселовка Харьковской области, Серебрянка, Григоровка, Торское и Кировск Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки подразделений 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Противник потерял до 540 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и три полевых склада боеприпасов.