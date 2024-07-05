Москва, 5 июля, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По его словам, в течение недели подразделения группировки войск «Север» уничтожили за неделю на своём направлении до 1595 военнослужащих, а также четыре танка, три боевые бронированные машины, 30 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, а также 31 орудие полевой артиллерии, в том числе двенадцать крупнокалиберных гаубиц различных модификаций производства США.

Подразделения группировки войск «Запад» за неделю уничтожили до 3580 военнослужащих ВСУ, танк, семь боевых бронированных машин, 29 автомобилей, четыре боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 27 орудий полевой артиллерии, в том числе десять западного производства. Кроме того, уничтожены 20 полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 3845 украинских военных, четыре танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортера М113 производства США, 65 автомобилей, 53 орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и 35 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» ликвидировали за неделю до 2970 военнослужащих, пять танков, 12 боевых бронированных машин, в том числе две боевые машины пехоты «Bradley» производства США, 30 автомобилей и 32 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» уничтожили до 900 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 43 автомобиля, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО.

Подразделениями группировки войск «Днепр» уничтожили до 635 военных ВСу, боевую бронированную машину, 36 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии, в том числе тринадцать гаубиц М777 производства США. Кроме того, уничтожено семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня президент России Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал бывший британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.