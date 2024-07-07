Москва, 7 июля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Подразделения российской группировки войск «Север» за сутки отразили пять атак Вооружённых сил Украины (ВСУ), потери противника составили до 175 военнослужащих, сообщил 7 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он уточнил, что бойцы Северной группировки поразили живую силу и технику ВСУ в районах населённых пунктов Нескучное, Волчанск, Старицы, Тихое, Гарбузовка и Белый Колодезь Харьковской области.

«За сутки отражено пять атак формирований 92-й штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ и центра сил специальных операций «Восток», — отметил Конашенко.

По данным Минобороны, потери противника составили до 175 военнослужащих, боевые бронированные машины «Козак», HUMVEE производства США, а также три автомобиля. также были поражены 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», два 152 мм орудия Д-20, четыре 122 мм гаубицы Д-30, 128 мм установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 производства Хорватии, а также станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Днём ранее на этом же направлении украинские боевики потеряли до 210 военных ВСУ. также российские бойцы уничтожили танк, пикап, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Caesar французского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

5 июля официальный представитель российского военного ведомства заявлял, что Вооружённые силы России за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.