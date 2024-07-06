Москва, 6 июля, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Группировка войск «Север» Вооружённых сил России уничтожила за сутки до 210 военных ВСУ, сообщил 6 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его словам, подразделениями группировки войск «Север» поражена живая сила и техника 31-й механизированной, 71-й мотопехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области.

Также за сутки отражены пять атак формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и отряда сил специальных операций «Восток».

«Потери противника составили до 210 военнослужащих», — сказал он на брифинге.

Кроме того, российские военные уничтожили танк, пикап, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Caesar французского производства, две 155-мм гаубицы М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля Конашенков заявил, что Вооружённые силы России за неделю уничтожили на всех направлениях до 13 525 военных ВСУ.

14 июня президент России Владимир Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине. Глава государства назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций.

Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.