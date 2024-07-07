Москва, 7 июля, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров после ареста за хулиганство успел побывать у себя дома перед тем, как его задержали по подозрению в отмывании денег, сообщает RT со ссылкой на источник.

Администрация Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров

«Он был дома, но потом ночью прошло задержание», — сказал источник.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня Омарова задержали и допросили из-за возможной причастности его сыновей к терактам в Дербенте и Махачкале, по месту его жительства прошли обыски. Позже стало известно, что в числе ликвидированных спецслужбами боевиков был 31-летний сын Омарова Осман.

25 июня стало известно о задержании Омарова по делу о мелком хулиганстве. 5 июля он вышел на свободу после 10 суток административного ареста.

Однако 6 июля Омарова задержали уже по подозрению в совершении экономических преступлений, против него было возбуждено уголовное дело.

Глава Дагестана Сергей Меликов 24 июня объявил, что уволил Омарова с поста главы Сергокалинского района из-за причастности его сыновей к теракту. По мнению главы республики, в этом вопросе должна быть полная ответственность.