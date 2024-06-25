Сергокалинский район, Дагестан, 25 июня, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по делу о мелком хулиганстве, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

sergokala.ru Магомед Омаров

Задержание прошло вечером 24 июня, отмечает издание. Следствие рассматривает вопрос о предъявлении Омарову обвинения в пособничестве терроризму.

По данным газеты, один из детей экс-главы района, Осман Омаров, принимал участие в терактах, которые произошли 23 июня в Дагестане: в нападениях на церковь, синагогу и полицейских в Махачкале.

24 июня глава региона Сергей Меликов освободил Омарова от должности главы Сергокалинского района.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июня в Дербенте и Махачкале боевики совершили вооружённые нападения на два православных храма, синагогу и пост ДПС. 19 человек закрылись внутри церкви в Махачкале с целью собственной безопасности. Во время нападения боевиков были убиты полицейские, настоятель храма отец Николай, а также охранник храма.

В тот же день источник в силовых структурах республики сообщил о задержании Магомеда Омарова. Его допрашивали из-за возможной причастности его сыновей к терактам. По месту жительства Омарова прошли обыски.

25 июня минздрав республики сообщил об увеличении количества погибших в результате теракта до 21 человека. В ведомстве отметили, что в числе жертв как сотрудники полиции, так и гражданские лица. Медики продолжают бороться за жизни пострадавших в результате атаки террористов в республике, добавили в минздраве. Глава Дербентского района Дагестана Мавсум Рагимов рассказал, что в ночь на 25 июня скончался 24-летний сержант Нариман Насруллаев. Он находился в отделении реанимации в крайне тяжёлом состоянии.