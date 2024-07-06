Алушта, Крым, 7 июля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. На ликвидации пожара на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой в Крыму задействованы 90 специалистов и 26 единиц техники, сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что для ликвидации возгорания создали два боевых участка.

По данным спасателей, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.

В 14 населённых пунктах Крыма остановили газоснабжение после повреждения магистрального газопровода.

Предварительно установлено, что возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров. Тушение продолжается. По заключению специалистов, произошло разгерметизирование подвесного моста газовой трубы.