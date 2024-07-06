Алушта, Крым, 7 июля, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Пожар на газораспределителе в селе Виноградное под Алуштой в Крыму локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Предварительно установлено, что возгорание локализовали на площади 1,5 тыс. кв. метров. Тушение продолжается.

По информации спасателей, на место ЧП отправлена дополнительная группировка сил и средств МЧС.

По заключению специалистов, произошло разгерметизирование подвесного моста газовой трубы.

«Происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив. Угрозы населённому пункту нет», — заверили в МЧС.

В тушении пожара задействованы более 50 специалистов и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.

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