Алушта, Крым, 6 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

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Информация о возгорании поступила спасателям в 21:42. Причины пожара — устанавливаются.

«На место выехали сотрудники МЧС РФ, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Силы и средства главного управления направлены на недопущение распространения огня», — пояснили в ведомстве, добавив, что в готовность приведена аэромобильная группировка.

Всего задействованы в тушении 34 человека и 11 единиц техники, из них от МЧС России 25 человек и семь единиц техники.

Отмечается, что в Крыму уже несколько недель стоит жаркая сухая погода. Объявлена чрезвычайная пожароопасность.

Как сообщало ИА Регнум, в Волгограде на насосной станции произошёл взрыв газа. В результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.

Версия о внешнем воздействии на станцию исключена, добавили в компании.

Крупный пожар в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тыс. кв. метров. Вертолёт Ми-8 совершил четыре сброса воды.

Причиной пожара послужило замыкание электропроводки в жилом доме, пострадавших нет.