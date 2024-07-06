Алушта, Крым, 7 июля, 2024, 01:17 — ИА Регнум. В Крыму в 14 населённых пунктах остановили газоснабжение после повреждения магистрального газопровода в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщила в Telegram-канале глава администрации Алушты Галина Огнева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Временно газоснабжение потребителей приостановили в населённых пунктах Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя-Кутузовка.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание газораспределителя вечером 6 июля произошло под Алуштой, в районе села Виноградное. МЧС и лесники приступили к тушению, чтобы не допустить распространения огня.

в Волгограде на насосной станции произошёл взрыв газа. В результате хлопка газопаровоздушной смеси произошло обрушение железобетонного перекрытия канализационной насосной станции. Во время ЧП на станции находились восемь работников, при обрушении несущих конструкций пострадали три человека.