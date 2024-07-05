Аксайский район, Ростовская область, 5 июля, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Крупный пожар в Аксайском районе Ростовской области удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщила 5 июля пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В Ростовской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 5000 квадратных метрах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что вертолёт Ми-8 совершил четыре сброса воды, на месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники.

Предварительно, причиной пожара послужило замыкание электропроводки в жилом доме, пострадавших нет, добавили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 5 июля в Аксайском районе загорелись десять частных домов. Деревянные дома вспыхнули в посёлке Золотой Колос.

Накануне в управлении МЧС по Ростовской области информировали о ликвидации пожара, вспыхнувшего в Аксайском районе между посёлком Российский и хутором Большой Лог. На площади 500 квадратных метров горела сухая трава, угрозы для жилых домов не было.

В Ростове-на-Дону 21 июня загорелся склад МВД. У здания полностью сгорела крыша. Пожар локализовали на площади 700 квадратных метров.