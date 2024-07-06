Берлин, 6 июля, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Подрывы трёх веток газопровода «Северный поток» планировались ещё в 2014 году. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум

Как утверждает автор материла, диверсия на «Северных потоках» планировалась в 2014 году ещё до воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь следствие находит причастность Украины к подрывам «неправдоподобной», отмечается в публикации.

Так, по словам экс-главы федеральной разведывательной службы Германии (БНД) Герхарда Шиндлера, слова которого приводит газета, улики, которые могут указывать на причастность киевского режима к взрывам, не означают, что Украина является заказчиком.

Вместе с этим издание приводит слова члена бундестага Родериха Кизеветтера, который выразил опасения касаемо того, что окончательный результат расследования взрывов на магистралях не будет опубликован, в том числе из соображений госбезопасности.

«Я не вижу никакой реальной заинтересованности в разъяснениях со стороны канцелярии, которая единственная имеет полное представление о результатах расследований служб и федеральной прокуратуры», — цитирует газета Кизеветтера.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток ― 2» в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Из-за этого обе нитки «СП» и одна из двух нитей «СП-2» полностью вышли из строя. Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело по статье о международном терроризме (ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что к атакам на газопроводы причастны США. Он пояснил, что Вашингтон пошёл на такой шаг, поскольку опасался, что Берлин возобновит закупку российского газа через «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Президент России Владимир Путин в ноябре 2022 года назвал подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» очевидным терактом. Он заявил также, что теоретически во взрывах на «СП» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта сжиженного природного газа в Европе.

28 июня член партии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Крюгер заявил, что американские спецслужбы пытались помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». Политик уточнил, что его слова основываются на показаниях двоих свидетелей. Те утверждают, что агенты американских спецслужб предлагали помощь экологическим организациям в Мекленбурге — Передней Померании, чтобы воспрепятствовать постройке газопровода. Один из свидетелей отметил, что сотрудники разведывательных ведомств обращались к нему напрямую.

После этого член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что слова Крюгера доказывают причастность Вашингтона к подрыву газопровода.